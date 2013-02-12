Во Франции появился пятиногий ягненок

Долгое время пятиногий ягненок во Франции существовал в качестве героя одного из французских выражений. И вот выражение, синоним редкого качества, решило материализоваться.

Произошло это в городе Кондеон, в южной Шаранте, на ферме Иона Деляжа, где на прошлой неделе на свет и появился пятиногий ягненок. Пятая конечность появилась в районе плеча.

Специалисты теряются в комментариях, тем более, что пятая нога никаких функций не выполняет и не участвует в движении. Малыш и мама, овца по прозвищу Красный Запад, чувствуют себя нормально.