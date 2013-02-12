Прокурор интригует, что есть «тактические приемы», как доставить Тимошенко в суд

Представитель государственного обвинения Виктория КАЛИТА считает, что реальных причин отсутствия Юлии ТИМОШЕНКО на судебных заседаниях по делу о нарушениях в деятельности ЕЄСУ нет.



«Сторона обвинения считает, что реальных причин ее отсутствия в судебном заседании нет», - сказала прокурор на брифинге после заседания Киевского районного суда Харькова.



По ее мнению, отсутствие ТИМОШЕНКО на заседаниях по делу ЕЭСУ связано с попыткой подсудимой избежать уголовной ответственности и затянуть судебное рассмотрение дела, передает УНИАН.

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