Во Франции мать бросила детей на дороге «в воспитательных целях»

Водитель автомобиля была арестована французской полицией в департаменте Вогезы после того как бросила своих детей 10 и 11 лет в зоне отдыха автомагистрали. Как выяснилось, данная мера родительницей была выбрана в качестве воспитательной. Таким образом мама хотела «напугать дебоширов», стало известно агентству «Франс-пресс» из источников в правоохранительных органах.

«Дама приехала забрать своих детей и двух их друзей со дня рождения в Сент-Этьен-ле-Ромиремонт (Вогезы). Дети развлекались в машине, мешали вести и она решила их оставить в зоне отдыха для автомобилистов», - рассказал пресс-секретарь полиции. Мама, которая должна была также завезти друзей своих детей в город Эпинал, находящийся в 25 км от зоны отдыха, сообщила, что она заберет их на обратном пути. Сопровождавший маму отчим детей не высказал в отношении принимаемых мер никаких возражений.

В результате дети отправились в Эпинал пешком по кромке автомагистрали. Когда начало темнеть их заметил один из проезжающих автомобилистов и, остановившись, вызвал полицейский патруль.

В поисках своих детей мать пришла в полицию сама. Там и рассказала в беседе с полицией, что «хотела напугать их» .

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.