Неумеренное употребление кока-колы довело женщину до смерти

Врачи в Новой Зеландии сделали вывод, что смерть 30-летней Наташи Харрис три года назад наступила от неумеренного потребления кока-колы, сообщает русская служба «Би-би-си».

Оказывается, женщина при жизни употребляла не менее 10 литров этого напитка ежесуточно, превышая максимально допустимую медиками дозу кофеина в два раза.



У нее было восемь детей, незадолго до смерти она лишилась всех зубов.

По мнению компании - производителя, доказать, что смерть Харрис стала следствием употребления кока-колы, невозможно.



