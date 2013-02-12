Неумеренное употребление кока-колы довело женщину до смерти
12 февраля 2013, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи в Новой Зеландии сделали вывод, что смерть 30-летней Наташи Харрис три года назад наступила от неумеренного потребления кока-колы, сообщает русская служба «Би-би-си».
Оказывается, женщина при жизни употребляла не менее 10 литров этого напитка ежесуточно, превышая максимально допустимую медиками дозу кофеина в два раза.
У нее было восемь детей, незадолго до смерти она лишилась всех зубов.
По мнению компании - производителя, доказать, что смерть Харрис стала следствием употребления кока-колы, невозможно.