В Нотр-Дам-де-Пари активистки Femen устроили колокольный звон

Феминистки из украинского движения Femen провели акцию в Соборе Парижской Богоматери в честь отречения от престола Папы Римского Бенедикта XVI, сообщает во вторник агентство Франс Пресс.

Восемь активисток движения проникли в неф собора, где в феврале выставляются девять новых колоколов Нотр-Дам-де-Пари, установка которых ожидается в конце месяца. Скинув одежду, полуобнаженные женщины принялись палками колотить в колокола, выкрикивая на английском: "Папы больше нет!".

На торсе и спинах феминисток красовались нанесенные маркерами лозунги "Нет гомофобии", "Кризис веры" и "Пока, Бенедикт!".



Охрана собора вывела нарушительниц на улицу, сообщает ria.ru. Там они в течение еще десяти минут продолжали скандировать слоганы в поддержку обсуждаемого французским парламентом закона, который легализует однополые браки и позволит гомосексуалистам усыновлять детей.



