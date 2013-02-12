Папа Римский Бенедикт XVI недавно перенес операцию на сердце. Операция по замене кардиостимулятора в римской клинике Пия XI прошла успешно и не привела к осложнениям.

Провел операцию Папе Римскому один из самых известных кардиохирургов, заведующий кафедрой Римского университета Торвергата Луиджи Кьяриелло. Именно он десять лет назад и установил понтифику первый кардиостимулятор, пишут сегодня итальянские СМИ. Сам итальянский доктор категорически отказывается комментировать эту информацию, передает РИА Новости.

Предшественника понтифика Папу Иоанна Павела II госпитализировали неоднократно. О проводимых ему хирургических операциях официально оповещали представители Ватикана.

По данным газеты деловых кругов Италии il Sole 24 Ore, до, и после операции Папа не выглядел необычно. А сразу же после выхода из больницы он провел свою традиционную воскресную встречу с верующими.

"АН" сообщали, что в понедельник 85-летний Папа Римский Бенедикт XVI объявил на консистории в Ватикане о своем решении отречься от престола.