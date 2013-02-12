Акулы угрожают побережью Реюньона и Восточной Австралии

Восточное побережье Австралии и остров Реюньон вошли в список самых опасных мест по количеству неспровоцированных атак акул на людей, сообщается в ежегодном докладе Университета Флориды.

По данным исследования, на восточное побережье Австралии приходится пять атак белых акул, тогда как на французский Реюньон – три атаки бычьих акул, которые практически не уступают в размерах своим более известным хищникам.

При этом, на всем австралийском побережье в 2012 году произошло 14 атак (2 – со смертельным исходом), тогда как больше всего нападений произошло в США – 53.

По данным исследования, основная цель акул – серферы. 60% жертв их нападений являются серферами, 22% - купающиеся в океане и только 8% - дайверы.