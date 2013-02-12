Эксперт: испытания не означают, что у КНДР появилось ядерное оружие

Пока мировое сообщество не найдет ответ на ядерные тесты Северной Кореи, который бы устроил ее нынешний правящий режим, Пхеньян будет пользоваться этим и продолжать выбранное направление в сторону получения своего ядерного арсенала, считает эксперт по ядерному нераспространению в Московском центре Карнеги Петр Топычканов.

«КНДР за счет реализации ядерных испытаний преследует две цели. Первая – сохранение существующего режима. Вторая, также связанная с первой – предотвращение любой агрессии со стороны соседних стран», - подчеркнул Топычканов.

При этом, по словам эксперта, «само проведение ядерных испытаний не означает, что у страны появилось ядерное оружие, однако нет никаких гарантий, что в будущем они все-таки создадут ядерный арсенал».

Он также отметил, что военные действия против КНДР сегодня никто всерьез не рассматривает. «Но если Южная Корея окажется под ударом, США, скорее всего не останутся в стороне, даже если Китай поддержит КНДР. Поэтому Китай в некоторой степени не является полноценным гарантом сдерживания северокорейского режима», - добавил он, подчеркнув, что «отношения между Пхеньяном и Пекином переживают не самые радужные времена». Китай не поддерживает идею ядерных тестов КНДР, что обидело Пхеньян.

Во вторник, практически сразу после известий об успешном проведении ядерных тестов в КНДР, Южная Корея созвала экстренное заседание Совбеза ООН.