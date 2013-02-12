После отречения Папы Римского в купол собора Святого Петра ударила молния

После отречения Папы Римского Бенедикта XVI в понедельник в купол собора Святого Петра в Ватикане ударила молния. Яркую молнию удалось запечатлеть фотографу Филиппу Монтефорте, работающему на итальянское национальное агентство ANSA.

Фото, на котором молния поражает купол базилики, уже облетело все социальные медиа. Но некоторые люди ставят под сомнение подлинность снимка, первым который опубликовало информационное агентство Agence France-Presse, пишет украинское агентство УНIАН.

Напомним, заявление об отречении Папы Бенедикт XVI от папского престола всколыхнуло весь мир. Папа Римский Бенедикт XVI совершенно неожиданно даже для Ватикана объявил об отречении в связи с плохим состоянием здоровья. Он покинет свой пост 28 февраля. Йозеф Ратцингер стал Папой Бенедиктом XVI в апреле 2005 года после смерти Папы Иоанна Павла II в возрасте 78 лет.

Это историческое событие. В последний раз Папа Римский объявлял о своем добровольном отречении от престола почти 600 лет назад: в 1415 году - Григорий XII.

Папа Бенедикт XVI уходит, приняв мужественное решение отдать бразды правления в руки тому, кто сможет сделать то, что не удалось ему – реформировать церковь, сделать ее соответствующей ХХI веку, в котором мы живем, сообщает портал АРГУМЕНТЫ.РФ со ссылкой на итальянские СМИ.

После отречения от престола Папа Римский Бенедикт XVI проведет некоторое время в Кастель-Гандольфо. Кастель-Гандольфо - это летняя резиденция понтификов под Римом. Предположительно, после Йозеф Ратцингер отправится жить в женский монастырь на Ватиканском холме.