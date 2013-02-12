Китай направил КНДР протест в связи с ядерным испытанием

Китайское правительство выразило решительный протест КНДР после третьего по счету ядерного испытания, проведенного северокорейской стороной во вторник утром. Об этом сообщает МИД КНР.

«КНДР вновь провела ядерные испытания, проигнорировав все протесты мирового сообщества. В связи с этим правительство Китая заявляет решительный протест», - говорится на сайте ведомства.

В своем заявлении Китай призвал к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова, поддержанию мира и стабильности в Северо-Восточной Азии и призвал к совместному диалогу по этому вопросу КНДР, Южную Корею, Россию, Японию и США.