Будет ли Россия «грозить шведам»?

«В России происходят резкое наращивание военной мощи, и не в последнюю очередь в регионе Балтийского моря. Именно эти аспекты должны оказывать влияние на шведскую политику обороны», - сказал шведский министр образования, лидер Народной либеральной партии, Ян Бъорклунд в телевизионной программе «Рапорт».

По мнению министра в России «авторитарный политический климат, агрессивность по отношению к своим соседям». В прошлом кадровый офицер, Ян Бъорклунд активно выступает за дополнительное финансирование обороны, чтобы «вернуть способность защищать Швецию».

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что его страна не входит в число военных приоритетов России. Глава внешнеполитического ведомства на вопрос Радио Швеции о процессах милитаризации, идущих в России, ответил:

«Комиссия стратегического планирования шведской обороны очень внимательно изучит данный вопрос. Российская оборона, в буквальном смысле, ржавела в течение последних 20 лет, сейчас происходит обратный процесс вооружения. Модернизация. Планы амбициозные. Но даже если эти планы осуществятся к 2020 году, это не значит что Россия выйдет на уровень вооружений - советский».

«В России также происходят значительные инвестиции в ядерный комплекс, на удивление большие инвестиции - отметил Карл Бильдт, - но в данном случае речь о поддержании стратегического паритета с США. Но вот сил для завоевания Западной Европы в России нет».

Министр иностранных дел считает, что сокращение расходов на оборону не ухудшило её качество. «Если мы ранее рассчитывали на нападение 20 советских дивизий, через Балтику, и нам с этим было бы не справиться, теперь об этом речи нет, признал Карл Бильдт. - Мы вкладываемся ныне в более современные вещи и по уровню новизны оснащённости обороны мы ту же Россию, в среднем, обгоняем».

Как сообщали «АН-онлайн», в январе в Швеции проходила ежегодная конференция общественного форума «Народ и оборона», на которой обсуждалось состояние оборонной мощи страны, а также возможность вступления Швеции в НАТО.

Непрекращающиеся дебаты о боеспособности национальных вооруженных сил влияют на настроения в обществе. Если в прошлом году противников вступления Швеции в НАТО было 50%, то сейчас против вступления в альянс высказалось только 32% шведов.