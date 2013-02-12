В Ватикане считают, что следующий Папа будет не из Европы, возможно, из Африки

Преемником Папы Бенедикта XVI скорее всего станет кардинал одной из развивающихся стран, скорее всего из Африки, считают многие высокопоставленные представители Ватикана. Накануне, Бенедикт XVI объявил о своем отречении, впервые за последние 600 лет существования института папства.

"Я знаю многих кардиналов и епископов из Латинской Америки, которые могли бы принять такой высокий сан. Церковь учит, что христианство не ограничивается одной Европой", - цитирует Times немецкого архиепископа Герхарда Мюллера.

Также в пользу неевропейского кандидата выссказался швейцарский кардинал Курт Кох. "Хорошо, если на предстоящем конклаве будут также кандидаты из Африки и Южной Америки", - передает его слава Tages-Anzeiger.

Практически впервые католический мир заговорил о том, что следующим понтификом может стать темнокожий кардинал. Сообщается о сразу двух кандидатах с африканского континента - это Питер Тарксон из Ганы и Фрэнсис Аринзе из Нигерии.

"У людей есть право делать предположения и по-своему судить об этом. Полагаю, когда речь идет о новом лидере Церкви, мы в первую очередь должны молить Бога, ее создателя, дать нам достойного лидера, который будет необходим именно в данный момент времени", - цитирует Питера Тарксона ганское издание Graphic.

Папа Бенедикт XVI находится у римского католического престола с 2005 года. Его приближенные говорят, что решение об отречении он принял уже несколько месяцев назад и оно связано с преклонным возрастом и нехваткой сил понтифика.