Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщает, что КНДР во вторник провела третье в своей истории ядерное испытание, по данным ЦТАК было испытано миниатюрное ядерное устройство большой мощности.

Ранее сегодня сообщалось, что в местонахождении ядерного полигона КНДР Пхенгери зафиксировано землетрясение магнитудой от 4,9 до 5,2 баллов.