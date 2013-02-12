ООН обсудит ядерное испытание в Северной Корее (ВИДЕО)

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании обсудит ядерное испытание в Северной Корее, инициатор созыва - Южная Корея, в рамках заседания ООН намерена обсудить новые ядерные испытания, проведенные КНДР.

Совет безопасности ООН, как планируется, соберется на заседание в 9:00 по нью-йоркскому времени.