КНДР осуществила ядерный взрыв

КНДР в понедельник проинформировала власти США и Китая о планах провести ядерное испытание. По данным Минобороны Южной Кореи, мощность предполагаемого ядерного взрыва в Северной Корее могла составлять порядка 6-7 килотонн.

Спутниковые снимки зафиксировали ранее активность в районе предполагаемого полигона для подземных ядерных испытаний на северо-востоке КНДР, передает РИА Новости.

На севере КНДР сегодня днем произошло землетрясение магнитудой 4,9. Национальная геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 24 км к северо-востоку от города Санджибаегам. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 1 км. Координаты эпицентра землетрясения указаны как 41.299 градуса северной широты и 129.081 градуса восточной долготы в 378 километрах к северо-востоку от Пхеньяна, недалеко от города Кильчу. Сообщений о жертвах и разрушениях пока нет.

Эксперты отметили, что территория КНДР в зону сейсмической активности не входит.

Южная Корея оповестила Совет Безопасности ООН о проведении Пхеньяном ядерного испытания. Также Сеул созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

"АН" сообщали, что КНДР обвинила США в двойных стандартах и наглости. Представитель МИД Северной Кореи заявил, что Соединенные Штаты отвергли право КНДР на запуск спутника без каких-либо правомерных причин, но в то же время ранее "слепо потворствовали запуску спутника своего прислужника — Южной Кореи".

Напомним, Совет безопасности ООН 22 января принял резолюцию с осуждением осуществленного 12 декабря 2012 года запуска в КНДР ракеты со спутником, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой.

Запуск южнокорейской ракеты KSLV-1 с исследовательским спутником состоялся 30 января с космического центра Наро. Ракета стартовала с космического центра Наро, расположенного в 485 километрах к югу от Сеула.

Запустить ракету KSLV-1 удалось с третьей попытки. Разработка ракеты KSLV-1, также известной как Naro-1, была начата в 2002 году.

Напомним, полигон КНДР Пхунгэри расположен всего в 177 км от российской границы.