Что за землетрясение магнитудой 4,9 произошло в КНДР

На севере КНДР сегодня днем произошло землетрясение магнитудой 4,9. Национальная геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 24 км к северо-востоку от города Санджибаегам. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 1 км. Сообщений о жертвах и разрушениях пока нет.

Эксперты отметили, что территория КНДР в зону сейсмической активности не входит. Что способствовало стихийному бедствию. Эксперты обращают внимание, что эпицентр землетрясения располагался недалеко от полигона, где ранее проводились ядерные испытания. Специалисты предполагают, что подземные толчки могли быть спровоцированы третьим ядерным взрывом, который обещали устроить северокорейские власти, передает РБК.

Накануне в южнокорейской прессе появилась информация, что КНДР вывела весь персонал с территории ядерного полигона в Пхунгери. В Южной Корее эксперты не сомневались, что в ближайшие дни Пхеньян проведет очередное ядерное испытание.

"Вывод технических специалистов и оборудования может свидетельствовать о том, что ядерные испытания неизбежен. Мы тщательно отслеживаем все происходящее на Севере с целью определения того, проводятся ли реальные приготовления или все это является отвлекающим маневром", - считают в правительстве Южной Кореи.

КНДР подтвердила намерения продолжать запуски ракет, сообщило информационное агентство ЦТАК. О своих планах Пхеньян заявил в ходе состоявшегося заседания Политбюро ЦК правящей Трудовой партии Кореи.

"АН" сообщали, что КНДР обвинила США в двойных стандартах и наглости. Представитель МИД Северной Кореи заявил, что Соединенные Штаты отвергли право КНДР на запуск спутника без каких-либо правомерных причин, но в то же время ранее "слепо потворствовали запуску спутника своего прислужника — Южной Кореи".

Напомним, Совет безопасности ООН 22 января принял резолюцию с осуждением осуществленного 12 декабря 2012 года запуска в КНДР ракеты со спутником, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой.

Запуск южнокорейской ракеты KSLV-1 с исследовательским спутником состоялся 30 января с космического центра Наро. Ракета стартовала с космического центра Наро, расположенного в 485 километрах к югу от Сеула.

Запустить ракету KSLV-1 удалось с третьей попытки. Разработка ракеты KSLV-1, также известной как Naro-1, была начата в 2002 году.