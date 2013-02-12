Папа Римский после отречения отправится жить в женский монастырь

После отречения от престола Папа Римский Бенедикт XVI проведет некоторое время в Кастель-Гандольфо. Кастель-Гандольфо - это летняя резиденция понтификов под Римом. Предположительно, после Йозеф Ратцингер отправится жить в женский монастырь на Ватиканском холме.

Официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди сообщил, что в монастыре он будет предаваться молитвам и размышлениям, передает AP.

"АН" сообщали, что 11 февраля Папа Римский Бенедикт XVI объявил, что в ближайшее время планирует сложить с себя полномочия.

Предполагается, что понтифик, которому в этом году исполнится 86 лет, покинет пост 28 февраля. Бенедикт XVI признал, что оставляет престол по состоянию здоровья. Он заявил о решении уйти лично на латыни конклаву. Он объяснил, что долго обдумывал это решение и принял его на благо Церкви.

Ватикан подтвердил заявление Папы Римского. Но в «Твиттере» патриарха в этот момент не было ни единого слова об отставке.