В «Нашей Украине» происходит непонятно что
11 февраля 2013, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
В партии «Наша Украина», расколовшейся на союзников и противников Виктора ЮЩЕНКО, анонсировали две даты съезда.
Съезд политической партии «Наша Украина» под руководством лидера партии Виктора ЮЩЕНКО планируется на 18 мая 2013 года. Об этом говорится в переданном УНИАН обращении к членам и сторонникам политической партии «Наша Украина», которое подписал исполняющий обязанности председателя Политического совета партии Зиновий ШКУТЯК.