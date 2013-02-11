Суд Милана приостановил дело Берлускони до окончания выборов

Сегодня суд Милана приостановил судебное разбирательство по делу о секс-скандале экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони до окончания всеобщих выборов в стране, тем самым удовлетворив просьбу адвокатов экс-премьер-министра, сообщает Reuters.

Аргументы адвокатов Берлускони убедили судью, что его политическая кампания представляет собой законные препятствия для его посещения судебных заседаний.

Сообщается, что следующее слушание по так называемому делу "Рубигейт" состоится 4 марта, через неделю после выборов, которые пройдут в Италии 24—25 февраля.

Напомним, в процессе, где замешан Берлускони, одним из ключевых свидетелей обвинения по делу о сексуальных преступлениях экс-премьер-министра, является девушка по имени Руби - марокканка Карима эль-Маруг, с которой, как подозревает следствие, у экс-премьера была сексуальная связь (в то время девушке было 16 лет). Однако и Берлускони, и сама Руби, отрицают этот факт. В середине декабря суд оштрафовал девушку на 650 долларов за то, что она не явилась в качестве свидетеля на судебный процесс.