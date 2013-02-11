В американском суде - стрельба, погибли люди

В полиции американского города Уилмингтон, который находится в штате Делавэр, сообщили, что в здании городского суда неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли три человека. Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

По данным CNN, один из погибших — констебль, также убиты две женщины, одна из которых - жена нападавшего. Погиб и сам стрелок, но пока не известно - его убили полицейские или он застрелился сам.

По данным газеты News Journal со ссылкой на мэра Уилмингтона Денниса Уильямса, в перестрелке, которая произошла в 8 утра по местному времени (17 часов мск), были ранены еще три человека.

Из здания суда была проведена экстренная эвакуация и в настоящее время здание окружено полицией, здесь же находятся пожарные и машины скорой помощи.