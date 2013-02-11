В понедельник в Дамаске президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия никогда не отступится от своих принципов и устоев, несмотря на давление, оказываемое на нее извне. Об этом сегодня сообщает сирийское государственное информагентство САНА.



В своей речи Башар Асад заявил на встрече с делегацией представителей иорданской интеллигенции, что "Сирия остается бьющимся сердцем арабского мира и не откажется от своих принципов и устоев, несмотря на усиливающееся давление и заговоры, целью которых является не только Сирия, но и все арабы".

Напомним, в Сирии почти два года года не прекращается конфликт между властями и вооруженной оппозицией. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне. В стране за время конфликта, по данным ООН, погибли около 60 тысяч человек - женщины, дети, старики. Каждый день из Сирии уезжают по пять тысяч человек. В стране не хватает продуктов, питьевой воды и многих других ресурсов, необходимых для жизни.