ООН нашла источники, подпитывающие сирийский кризис

Поиск решения сирийского кризиса упирается в разногласия в регионе, внутри Сирии, а также среди членов Совета Безопасности Организации объединенных наций. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

В беседе с журналистами генсек ООН призвал президента Башара Асада не оправдывать насилие в отношении собственного народа борьбой с террористами. Пан Ги Мун выразил надежду, что власти Сирии примут предложение одного из лидеров оппозиции приступить к диалогу и что сирийцы, лидеры региона и Совет Безопасности смогут преодолеть разногласия относительно путей выхода из кризиса.

"Лахдар Брахими будет продолжать активно работать с Советом Безопасности, оппозицией и ключевыми сторонами в регионе. Но проблема заключается в разногласиях в регионе, внутри Сирии, а также среди членов Совета Безопасности. Пока не будут сняты эти разногласия, у нас, скорее всего, не будет хороших перспектив достичь решения. Вскоре мы вступим в третий год этого кризиса", - заявил Пан Ги Мун, передает Центр новостей ООН.

Он напомнил об убийствах гражданских лиц в Сирии, о беженцах и разрушениях. Пан Ги Мун считает, что президент Сирии мог бы остановить насилие гораздо раньше, гораздо раньше мог начаться политический диалог, но он продолжал убивать и отказывался прислушаться к собственному народу.

Генсек ООН сказал, что воодушевлен недавним заявлением лидера сирийской оппозиции Ахмеда Муаза аль-Хатыба о готовности приступить к политическому диалогу.

"АН" писали, что в январе глава Национальной коалиции сирийской оппозиции Ахмед Муаз аль-Хатыб заявил, что готов начать переговоры с представителями сирийских властей, выдвинув ряд предварительных условий.

Пан Ги Мун отметил, что оппозиция впервые с начала конфликта выступила с предложением о диалоге с сирийским режимом, который ранее игнорировала. Глава ООН выразил надежду, что сирийские власти примут это предложение.