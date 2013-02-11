Адвокаты Луценко требуют его освобождения по состоянию здоровья

Адвокаты Юрия ЛУЦЕНКО намерены добиться освобождения экс-министра по состоянию здоровья.



Об этом они сказали в комментарии Немецкой волне.



Адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ не на шутку обеспокоен состоянием здоровья своего подзащитного. Он напомнил, в суды различного уровня уже неоднократно подавались выводы нескольких врачебных комиссий разного состава, ставили один и тот же диагноз.



«Все они подтверждали, что у Юрия ЛУЦЕНКО цирроз печени и портальная гипертензия», - сообщил БАГАНЕЦ.

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