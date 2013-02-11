В Украине водители платят за дороги в десять раз больше, чем идет на их ремонт

В правительстве и на местах говорят, что для качественного покрытия дорог нужно больше денег.



Об этом говорится в сюжете ТСН-Тижня.



Как отмечается, после зимы на сплошные ямы на дорогах сетуют украинские водители. Масштаб проблемы озвучили в «Укравтодоре». Речь идет о 170 тысячах км 90% из них уже отработали свой возраст 2-3 раза и требуют капитального ремонта, не говоря уже о текущем. Для этого нужно по меньшей мере 450 млрд гривен. Выполнить все работы сразу нет возможности, передает «Украинская правда».

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