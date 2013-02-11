Новым Папой Римским станет темнокожий кардинал, считают букмекеры

Ирландское букмекерское агентство Paddy Power сразу после сообщения об отречении Папы Бенедикта XVI предложило своим клиентам поставить деньги на то, кого из кардиналов в марте выберет конклав, а также, из какой страны будет следующий понтифик.

Правда, прием ставок на кардиналов был остановлен практически сразу после открытия без объяснения причин. Информацию о ставках можно узнать из блога Paddy Power.

Наиболее вероятным преемником Папы Бенедикта, по мнению букмекеров, является чернокожий кардинал из Ганы Питер Кодво Аппиа Тарксон. Ставки на его кандидатуру принимались с коэффициентом 5/4. За ним следует канадский кардинал Марк Уэлле с коэффициентом 5/2

При этом самым вероятным местом происхождения следующего понтифика букмекеры назвали Италию (5/4), Африку (2/1) и Канаду (5/2).

Сегодня Бенедикт XVI, находящийся у католического престола последние 8 лет, объявил о своем отречении, которое состоится 28 февраля этого года. 85-летний понтифик объяснил, что он не может выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста и нехватки сил.