112: сегодня у телефона службы спасения Европы праздник

Сегодня в Евросоюзе отмечается День единого телефонного номера для чрезвычайных ситуаций «112». Как и хорошо знакомый по боевикам американский номер телефона «911», так и европейский «112» - это телефоны службы спасения.

11 февраля был объявлен Днем, посвященным экстренной службе «112», Еврокомиссией в 2009 году.

В Латвии сегодня работники Государственной пожарно-спасательной службы придут в 115 школ и расскажут ученикам младших классов о том, что надо делать и по какому телефону звонить, если необходима помощь – ведь в опасных ситуациях счет может идти на секунды.

В ГПСС говорят, что все чаще диспетчеры «112» сталкиваются с ситуацией, когда за помощью обращаются именно дети. Поэтому важно им объяснить, что, набрав «112», нужно назвать адрес происшествия и дождаться спасателей. Детей надо научить, как запомнить номер: «112 это: 1 рот, 1 нос, 2 глаза!»

Как выяснили опросы, еще многие европейцы не знают об этих цифрах, которые могут спасти жизнь и помочь в беде. Для популяризации Европейского номера вызова срочной помощи «112» и разъяснения его правильного использования в Брюсселе был создан «Фонд 112».

«112 – это основное средство обеспечения безопасности граждан: каждый европеец должен знать этот номер и уметь им пользоваться, это облегчит работу служб помощи», - говорит Мике Амароса, президент «Фонда 112».

В России внедрение единой для всей России системы-112, аналога европейского номера 112 для вызова экстренных служб было утверждено законодательно с 2008 года.