Ватикан подтвердил заявление Папы Бенедикта XVI об отречении от престола

Неожиданное развитие получило заявление Папы Римского Бенедикта XVI об отречении от престола, сделанное им ранее, который он покинет 28 февраля. Ватикан подтвердил его. В «Твиттере» патриарха пока нет ни единого слова об отставке.

Однако BBC, а также ряд других зарубежных СМИ уже распространяют информацию об отставке Папы.

Итальянское издание Corriere della sera уточняет, что Бенедикт XVI заявил о решении уйти лично на латыни конклаву. Он объяснил, что долго обдумывал это решение и принял его на благо Церкви. Решение официально подтверждено в Ватикане.

Папа Бенедикт XVI взошел на престол в 78-летнем возрасте в апреле 2005 года после смерти Иоанна Павла II.