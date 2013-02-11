СМИ: Украине грозят санкции США за нарушение авторских прав
11 февраля 2013, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшее время стране угрожает исключение из программы поддержки развивающихся стран. Это лишит украинских предпринимателей права на беспошлинный ввоз товаров в США.
Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA), объединяющий семь крупнейших ассоциаций американских производителей контента, присвоил Украине статус приоритетной страны для введения санкций. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете организации, сообщает Коммерсант.