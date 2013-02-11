СМИ: Украине грозят санкции США за нарушение авторских прав

В ближайшее время стране угрожает исключение из программы поддержки развивающихся стран. Это лишит украинских предпринимателей права на беспошлинный ввоз товаров в США.



Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA), объединяющий семь крупнейших ассоциаций американских производителей контента, присвоил Украине статус приоритетной страны для введения санкций. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете организации, сообщает Коммерсант.

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