WND: Иран передал России все расшифрованные данные с американского дрона

Иранские военные передали России всю секретную информацию, собранную со сбитого в декабре 2011 года американского беспилотника, сообщила накануне новостная сеть WND со ссылкой на Резу Халили, автора книги "Время предавать", служившего в управлении ЦРУ по операциям в качестве шпиона в Корпусе стражей иранской революции. В обмен на это, Иран получил информацию о зенитно-ракетных системах С300, которые Россия отказалась поставлять Тегерану из-за санкций США.

В декабре 2012 года в Тегеране объявили, что смогли расшифровать данные с беспилотного самолета RQ170 "Сентинел", который был перехвачен годом ранее, 4 декабря на границе с Афганистаном.

Как утверждает издание, иранские военные много лет пыталось перехватить амерканские беспилотники. По имеющимся данным, с 2007 года, после того, как между Россией и Ираном было достигнуто стратегическое соглашение, группа российских специалистов совместно с иранской стороной пыталась перехватить дроны, что ей и удалось в декабре 2011 года. Сообщается, что именно российским специалистам после изучения маршрутов полетов беспилотников, взломать шифр одного из дронов и посадить его на территории Ирана.