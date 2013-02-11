Европейская банда заработала на нелегалах 63 млн евро

Группа преступников, обеспечивавшая перемещение нелегальных иммигрантов в Европу была раскрыта общими усилиями полиции Франции, Англии и Бельгии. Операция была осуществлена по инициативе французской пограничной полиции и позволила раскрыть сеть, которая смогла перевезти в Европу с конца 2011 года 3800 человек.

За это время сеть нелегальной иммиграции, разместившейся на территории Франции, Англии и Бельгии смогла заработать 63 миллиона евро, - сообщает агентство «Франс-пресс», со ссылкой на полицейские источники.

Основными клиентами сети стали иммигранты из Ирака, Ирана и Афганистана. За услугу организаторы запрашивали от 2.300 до 6.900 евро.

Полиция Великобритании арестовала в рамках операции 26 человек. Организаторы перевозили нелегалов в Англию через Ла-Манш, пряча их в грузовиках. Аналогичные операции прошли во Франции и в Бельгии.