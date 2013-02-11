Озвучена главная тема послания президента Обамы Конгрессу США

Президент США Барак Обама в ходе ежегодного послания Конгрессу намерен сконцентрироваться на необходимости создания новых рабочих мест и трудностях американских семей, расставив, тем самым, новые акценты в экономических вопросах, ставших определяющими для его первого президентского срока.

Глава государства выдвинет предложения относительно инвестиций в инфраструктуру, чистую энергию и образование, сообщил агентству высокопоставленный чиновник. Обама также призовет Конгресс к активным действиям по вопросу иммиграции, ограничения продажи боевого оружия и изменениям климата, пишет Bloomberg.

"АН" писали, что президент США представил основные тезисы своей речи перед демократами на встрече в Вирджинии на прошлой неделе, где он пропагандировал "экономику, работающую для всех".

Демократы и республиканцы нацеливают свои обращения после выборов на проблемы экономики, так как, согласно последней статистике по рынку труда, новые рабочие места в США продолжают создаваться крайне медленно. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, в январе выросло до 157 тысяч после того, как в конце 2012 года рост показателя ускорился значительно сильнее прогнозов. Уровень безработицы увеличился с 7,8 до 7,9%. Экономика США неожиданно просела в IV квартале прошлого года на 0,1% в годовом выражении.

The New York Times пишет, что Барак Обама во время выступления перед Конгрессом поднимет одну из важнейших тем в области обеспечения безопасности США — значительное сокращение ядерного арсенала во всех странах мира. "АН" сообщали, что в последние месяцы администрация президента и военные пришли к соглашению, что американское ядерное вооружение может быть урезано почти на треть.