В США растет число пострадавших от торнадо в Миссисипи и Алабаме

Не менее десяти человек пострадали в понедельник из-за торнадо в американских штатах Миссисипи и Алабама, разрушены сотни зданий, в том числе здание университета Миссисипи. 8 человек находятся в больницах, их состояние не вызывает опасения врачей.

Об этом сообщает BFM.

"АН" писали, что ранее сообщалось о 5 пострадавших. В городе Хаттисберг в центральной части штата Миссисипи торнадо разрушил десятки домов. тысячи зданий остались без электричества из-за обрыва линий электропередач.