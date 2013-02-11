Президент Грузии Михаил Саакашвили готов "в понедельник - 11 февраля - к диалогу с премьер-министром Бидзиной Иванишвили и его командой о конституционных изменениях и других вопросах развития страны". О этом он написал на официальной странице в Facebook.

Для прекращения монологов и заявлений с телеэкранов и для начала рассмотрения конкретных вопросов приглашаю премьер-министра и его команду к диалогу со мной и представителями моей администрации. Уже в понедельник можно вместе начать рассмотрение целого ряда законодательных вопросов, в том числе конституционных изменений и других важных инициатив, требующих консенсуса на пути обеспечения мирного сосуществования различных институтов, что жизненно важно для грузинской демократии", - цитирует Саакашвили РИА Новости.

Глава грузинского государства заверил, что "переговоры начнутся сразу же, как только премьер-министр примет его предложение".

"АН" писали, что ранее бюро парламента Грузии приняло решение отменить выступление президента страны Саакашвили, и премьер Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что не намерен присутствовать на выступлении Саакашвили с ежегодным докладом.

Напомним, в ноябре минувшего года на первой встрече после парламентских выборов президент Грузии Михаил Саакашвили и лидер коалиции "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пришли к консенсусу - вести страну в НАТО и ЕС.