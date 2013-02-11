Дождь из тысяч пауков обрушился на Бразилию. ВИДЕО

В Бразилии пауки, упав прямо с неба, заполонили улицы города Санто Антонио да Платино. На видео, выложенном в YouTube, видно, как довольно крупные насекомые свисают с городских линий электропередач.

Пока неясно, почему эти пауки собираются в подобной манере, но стоит отметить, что некоторые виды пауков собираются в колонии и начинают плести достаточно обширные сети.

Ученые определили, что "социальные" пауки начинают совместно работать для ловли более крупных жертв. Возможно, что одна из таких мегасетей была подхвачена ветром.