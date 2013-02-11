$1 млн предлагают в США за содействие в поимке полицейского, убивающего коллег
11 февраля 2013, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
Власти призывают жителей Калифорнии помочь в поисках бывшего правоохранителя, который охотится на своих бывших коллег. Экс-сотрудник полицейского управления Лос-Анджелеса (LAPD) Кристофер Дорнер объявил охоту на своих коллег.
Дорнер в онлайн-манифесте пообещал, что отомстит полицейским, которых считает виновными в своем увольнении в 2008 году.
Бывший страж правопорядка подозревается в совершении трех убийств. В частности, 33-летний Дорнер расстрелял дочь бывшего капитана полиции Лос-Анджелеса Монику Кван и ее жениха в городе Ирвин, а также убил одного полицейского.
Кроме того, следователи подозревают Дорнера в нападении на двух полицейских. В настоящее время под защиту взяты 50 семей полицейских, которым экс-сотрудник органов пообещал отомстить за то, что они разрушили его карьеру.
За информацию о местоположении Дорнера мэр Лос-Анджелеса Антонио Вильярайгоса объявил награду в 1 млн долларов, заявив, что "царству террора" должен быть положен конец, передает BFM.