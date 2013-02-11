Торнадо в американском штате Миссисипи разрушил полсотни домов. ВИДЕО

В США торнадо разрушил более 50 домов в американском штате Миссисипи. В понедельник стихия обрушилась на многие населенные пункты, но больше всего досталось городу Хаттисберг. В городе Пиквике пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Жителям всех южных округов Миссисипи рекомендовано переждать смерч в безопасном месте, передают СМИ. В настоящее время торнадо движется к соседнему штату Алабама, хотя первоначально поступала информация, что он направляется в противоположную сторону – к штату Луизиана.