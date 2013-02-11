Елизавета II не разрешит Уильяму и Кейт назвать дочку Дианой

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон ждут первенца и решили, что если у них родится девочка, то они назовут дочку Дианой. Но королева Елизавета II не одобрила выбор будущих родителей.

Принц Уильям и принцесса Кэтрин хотят назвать дочь Дианой в честь покойной матери Уильяма.

Но согласно этикету, королева Великобритании имеет полное право на одобрение любого имени всех королевских наследников. Принц Уильям обратился за поддержкой к своему отцу, принцу Чарльзу, но тот отказался вмешиваться в спор с королевой-матерью. Он хотя и понимает желание сына, но уверен, что королева не изменит своего решения. Принц Чарльз знает, что подобные разговоры ничего не изменят.

Напомним, Кейт Миддлтон в апреле 2011 года получила от королевы титул Герцогини Кембриджской, когда вышла замуж за принца Уильяма. Они ждут первенца. И Кейт тяжело переносит беременность.