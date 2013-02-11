В Индии 36 человек погибли в давке на вокзале в городе Аллахабад

В Индии 36 человек погибли в результате давки на вокзале в городе Аллахабад в штате Уттар-Прадеш. В основном жертвами давки стали паломники, приехавшие принять участие в священном для индуистов фестивале Кумбха-мела (Праздник кувшина).

Много пострадавших находятся в больнице. Некоторые в критическом состоянии. Количество жертв может еще увеличиться. Правительство штата Уттар-Прадеш постановило начать расследование обстоятельств гибели людей, передает ИТАР-ТАСС.

Подъезды к Аллахабаду сейчас перекрыты, поэтому приехать в город можно только на поезде. Вечером в воскресенье на вокзале около платформы собрались около 4 тысяч человек. Как сказали очевидцы, полиция долго держала паломников на вокзале, не давая им выйти на платформу. А когда открыли проход, толпа ринулась, некоторые люди упали.

Праздник Кумбха-мела отмечают раз в 12 лет. Праздник продолжается 55 дней и в этом году завершится в марте.

"АН" сообщали, что миллионы индийских паломников собрались в этом году в священном городе Аллахабад.

Тысячи паломников совершают праздничное омовение в месте, где приток Ямуна впадает в реку Ганг.