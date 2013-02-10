На круизном лайнере "Thomson Majesty" при швартовке сорвалась шлюпка с высоты 20 метров, пятеро погибли, инцидент по данным СМИ Великобритании произошел на Канарских островах. Погибшие - пять членов экипажа.

Сообщается, что шлюпка упала с лайнера на курорте Ла Палма, экипаж корабля проводил учения по эвакуации пассажиров.