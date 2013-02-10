Аэропорты Парижа отменили десятки рейсов (ВИДЕО)

Аэропорты Парижа отменили десятки рейсов из-за снегопадов, более половины департаментов Франции объявлен "оранжевый" уровень метеорологической опасности, в аэропортах Руасси-Шарль де Голль и Орли отменены десятки рейсов.

Интересно, что решение о приостановке рейсов "на вылет" принято до начала снегопада, по получению прогноза, передают СМИ Франции.