Крымская столица задыхается

Крым, приглашающий гостей оздоровиться в его благодатной атмосфере, сам местами болен настолько, что ему требуется оперативное вмешательство. К примеру, Симферополь, расположенный в низине, аккумулирует вредные выбросы автомобилей и предприятий.



А крымчане, которые, казалось бы, должны беречь и как зеницу ока оберегать данную им природу, повсюду вносят свой вклад в ухудшение экологической ситуации, безответственно замусоривая территорию.

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