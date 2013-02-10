Крымская столица задыхается
10 февраля 2013, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]
Крым, приглашающий гостей оздоровиться в его благодатной атмосфере, сам местами болен настолько, что ему требуется оперативное вмешательство. К примеру, Симферополь, расположенный в низине, аккумулирует вредные выбросы автомобилей и предприятий.
А крымчане, которые, казалось бы, должны беречь и как зеницу ока оберегать данную им природу, повсюду вносят свой вклад в ухудшение экологической ситуации, безответственно замусоривая территорию.