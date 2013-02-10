Идут серьезные бои в районе основной автомагистрали Сирии близ Дамаска, правительственные войска Сирии противостоят силам повстанцев, которым удалось вновь взять под контроль КПП на шоссе в районе Джубар.

СМИ Европы передают, что по информации оппозиционного Сирийского наблюдательно совета по правам человека, в субботу армия Сирии отбила у оппозиции этот район с помощью истребителей.