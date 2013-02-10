Ален Делон с аукциона продал свой красный Феррари за 171 тыс. евро

Ален Делон продолжил серию аукционов по распродаже своего имущества. Ранее он уже распрощался таким образом со своими коллекциями вин и часов. В рамках парижского автосалона ретро-автомобилей, завершающего свою работу сегодня, с аукциона была продана красная Феррари Тестаросса (Ferrari Testarossa) знаменитого актера за поистине золотую цену. Новый владелец выложил за автомобиль более 171 тыс. евро.

Стоит отметить, что ее стартовая цена была определена организаторами в рамках 40 - 80 тысяч. Впрочем, несмотря на возраст автомобиля - 1989 года выпуска, на его спидометре значилось всего 13 000 км.

Отсутствие самого актера на аукционе не стало препятствием для ажиотажа, - событие собрало на площадке около 2 тыс участников торгов и зрителей.

Организатор аукциона торговый дом «Арткуриаль», как это часто практикуется на данных мероприятиях, скрыл от публики имя счастливого обладателя раритета, которому помимо автомобиля, достались также два автографа актера - причем один из них на сопроводительных документах, свидетельствующих о том, что за машиной был надлежащий уход.