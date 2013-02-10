Латвийские крестьяне недовольны результатами саммита в Брюсселе

Результаты Брюссельского саммита не принесли удовлетворения латвийским крестьянам. Как сообщали «АН-онлайн», балтийские фермеры не согласны с несправедливым распределением дотаций Евросоюза.

«Новый бюджет ЕС будет способствовать уничтожению латвийского села», - считает глава правления Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Индулис Янсонс.

Аграрные субсидии балтийским фермерам намного меньше, чем фермерам остальных европейских стран. Например, за 1 гектар пашни латвийский фермер получает 83 евро, тогда как в остальном Евросоюзе размер дотации составляет примерно 265 евро.

Ноябрьский раунд переговоров лидеров 27 стран Евросоюза провалился: договоренности по бюджету на 2014-2020 годы достичь не удалось. 8 февраля, после 2-х дней и ночей переговоров, председатель саммита и президент Евросоюза Херман Ван Ромпей смог признать: «Дело сделано, бюджет до конца десятилетия согласован».

Ни одна из стран не получила желаемых «кусков европейского пирога» - президент Евросоюза пригрозил прервать переговоры в случае, если руководителям стран - членов ЕС не удастся договориться. Всем пришлось соглашаться на компромиссы.

В итоге Латвия получит дополнительно 67 млн. евро на развитие села в рамках нового 7-летнего бюджета ЕС. Это на 7 млн. евро больше планировавшейся суммы (60 млн. евро). Эти средства страна сможет использовать для прямых платежей фермерам.

Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис считает, что в ходе тяжелейших переговоров удалось добиться многого. Президент Латвии Андрис Берзиньш также положительно оценивает результаты саммита, напоминая, что достигнутое еще должно быть утверждено Европарламентом.

«Результат переговоров по многолетнему бюджету ЕС на 2014-2020 гг. соответствует нынешней ситуации в ЕС, потому что впервые в истории ЕС многолетний бюджет уменьшен по сравнению с предыдущим периодом. Такова реальность, с которой считаются все страны ЕС. Это неудивительное решение. В то же время, глядя с позиций Латвии, это бюджет, в котором Латвии удалось добиться хороших условий, по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, по всем важнейшим позициям переговоров», - сказал глава государства.

Если политики признают реалистичность нового бюджета ЕС, балтийских крестьян решения лидеров ЕС не устраивают. Перспектива постепенного увеличения платежей фермерам до 196 евро к 2020 году не слишком заманчива: семьи надо кормить уже сегодня. Выделенные ЕС 67 млн. евро крестьяне называют «каплей в море». «Результат есть, а удовлетворения нет», - выразил общее настроение сельскохозяйственников член правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Арманд Краузе.