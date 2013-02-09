Министр обороны Эстонии призвал защищаться на психологических фронтах

Действия в информационном пространстве, направленные против Эстонии, должны получать отпор. Об этом высказался министр обороны Эстонской Республики Урмас Рейнсалу на страницах влиятельной ежедневной газеты «Ээсти Пяэвалехт» («Eesti Päevaleht» - «Эстонская дневная газета»).

Давайте задумаемся, случайны ли высказывания о нестабильности эстонской экономики и культуры, о вымирании эстонского языка и нации, вопрошает министр. Если это координируемые попытки спровоцировать конфликты, то мы должны им противостоять.

«Чтобы установить, стоят ли за психологическим влиянием извне враждебные спецслужбы, и лучше понимать цели, методы и средства их деятельности, мы должны систематически отслеживать происходящее вокруг, используя для этого все законные средства», - уверен глава Минобороны.

Эстонские государственные органы обязаны защищать общество от вредоносных атак, даже если термин «психологическая защита» одобряют не все.

«Ложные обвинения, распространяемые о нас за рубежом, должны опровергаться как в публичном пространстве, так и при дипломатическом общении; разжигание внутригосударственной вражды должно выявляться и преследоваться по закону», - учит глава оборонного ведомства.

Психологическая защита не ущемляет свобод демократического гоударства, уверяет Урмас Рейнсалу. Руководитель министерства обороны заключает: «Психологическая защита Эстонии, несмотря на малый размер государства и ограниченность ресурсов, зиждется на прочном основании – правде».