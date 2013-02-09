В Чили свалился в пропасть автобус с футбольными фанатами

В Чили свалился в 30-ти метровую пропасть автобус с футбольными фанатами, сообщается, как минимум о 12-ти погибших, всего в автобусе находились 45 человек, 22 раненых доставлены в госпитали.

По неустановленным пока причинам, автобус потерял управление, пробил ограждение на горной трассе и упал вниз.