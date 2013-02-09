Суд Египта заблокировал доступ к порталу YouTube

Суд Египта в субботу заблокировал доступ к порталу YouTube, провайдерам предписано сроком на месяц заблокировать доступ к порталу YouTube из-за размещенного там трейлера фильма "Невинность мусульман".

Процесс инициировал юрист Хамед Салем, немногим ранее, в январе, суд Каира подтвердил смертный приговор семи египтянам, принимавших участие в создании "Невинности мусульман". Осужденные успели уехать из Египта.