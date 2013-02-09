В ФРГ ушла в отставку министр образования страны Аннетте Шаван, министр образования подала в отставку после скандала вокруг ее кандидатской диссертации, Шаван уличили в плагиате и лишили ученой степени.

Об отставке Шаван объявила сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель: «Министр Шаван предложила подать в отставку. С тяжелым сердцем я это предложение приняла».

Плагиат был обнаружен в кандидатской диссертации Аннетты Шаван, одной из самых близких соратниц Ангелы Меркель, интересно, что название ее научной работы, которую она защищала в университете Генриха Гейне в Дюссельдорфе в 1980г., было «Личность и совесть».