В ФРГ ушла в отставку министр образования страны Аннетте Шаван
9 февраля 2013, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
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9 февраля 2013, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
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