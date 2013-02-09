Французский поставщик отправлял в Англию конину под видом говядины

Во Франции разгорается скандал в связи с обнаружением конины вместо говядины в продукции, сделанной под маркой местной фирмы. Конина была обнаружена в лазанье, поступившей в торговую сеть Великобритании, где к лошадям особо уважительное отношение и употребление мяса этих животных под запретом.

Как сообщает французская кампания Комигел (Comigel), которая занимается экспортом продуктов в 16 стран, конина румынского происхождения в больших количествах была обнаружена в замороженной лазанье марки «Финдюс» (Findus).

Продукт первоначально был представлен санитарными органами Люксембурга, как французского происхождения, - сообщает агентство «Франс-пресс». Однако выяснилось, что лазанья была сделана на территории Люксембурга. При этом на этикетке же значилось «говядина», о конине не упоминается.