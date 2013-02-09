Президент Сирии произвел перестановки в правительстве

В субботу сирийские государственные СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад произвел перестановки в правительстве страны, назначив семь новых министров на фоне возобновившихся в пригороде Дамаска боев.

Согласно сообщениям СМИ, Башар Асад совершил перестановки в правительстве, разделив на два отдельных ведомства министерство по социальным вопросам и вопросам труда.

Министерство по социальным вопросам теперь возглавляет Кинда Шмат, а министерство труда - Хасан Хиджази. Министерством нефти - Сулейман Аббас.

Напомним, в Сирии уже два года не прекращается военный конфликт правительственных войск с оппозицией. В стране погибли тысячи людей, в том числе - дети, женщины, старики. По данным западной прессы, каждый день из страны уезжают по пять тысяч человек. В стране не хватает топлива, хлеба, электричества, питьевой воды и других необходимых для жизни ресурсов и продуктов.